"Roddels zijn onzin" Alice Cooper steunt Johnny Depp 13 maart 2019

00u00 0

Alice Cooper (71), die samen met Johnny Depp (55) in de rockband Hollywood Vampires speelt, neemt het op voor zijn bandlid. De muzikant en acteur uit 'Pirates of the Caribbean' wordt door zijn ex-vrouw Amber Heard (32) immers beschuldigd van huiselijk geweld. Daarnaast zou hij nog amper 40 kilo wegen en kampen met een drugsverslaving. "99% van alle dingen die je het afgelopen jaar over Johnny gehoord hebt, is onzin", vertelt Cooper aan 'Billboard'. "Ik heb hem nooit beter zien spelen, maar als je de pers moet geloven, is hij compleet verwoest en klaar om te sterven. En daar is niets van aan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN