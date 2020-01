Exclusief voor abonnees "Robbie en ik hadden speciale band" 27 januari 2020

Een zeldzame hoest was het enige dat de stilte doorbrak. Anderlecht en Cercle Brugge hebben voor de aftrap een mooi eerbetoon gehouden voor de vrijdag overleden Robbie Rensenbrink. Hij werd 72. Elke aanwezige respecteerde de minuut stilte, in het bijzonder Frank Vercauteren. Hij vormde in de begindagen van zijn carrière een tandem met Rensenbrink op de linkerflank. "Wij hadden een speciale band." Ook Vincent Kompany betuigde zijn eer: hij noemde de Nederlander "a true legend". De RSCA-fans scandeerden tijdens de match meermaals Rensenbrinks naam. (PJC)