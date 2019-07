Exclusief voor abonnees "Ritzege in Tour ontbrak" IMPEY • 1ste 15 juli 2019

Van al zijn laatste vluchtgezellen kreeg Tiesj Benoot de meest ongelukkige optie mee. Daryl Impey kan sprinten en dat was nu net wat Benoot niet nodig had. De Zuid-Afrikaan klopte onze landgenoot probleemloos. Impey was in 2013 al een keer geletruidrager in de Tour en gisteren won hij voor het eerst een rit. "Een etappezege in de Tour was wat ik echt miste. Ik ben wel vaker in de aanval gegaan, maar nooit was het mij gelukt. Dit is fantastisch. Het is erg moeilijk om op dit niveau te winnen." (MG)