Exclusief voor abonnees "Rit vijf, negen, twaalf en zeventien staan aangestipt" Tim Wellens Lotto-Soudal 05 juli 2019

00u00 0

Naast Ewan is het bij Lotto-Soudal vooral uitkijken naar het trio De Gendt, Benoot en Wellens. "Stuk voor stuk aanvallende renners", aldus Marc Sergeant. Wellens zelf heeft alvast etappe vijf aangestipt, die eindigt in Colmar. "Ook etappes negen, twaalf en zeventien heb ik genoteerd", weet de Limburger uit het hoofd. Zijn vorm in aanloop naar de Tour was alvast niet slecht. Een mentale opsteker. "Mijn eerste twee Tours waren niet zo goed, mogelijk door de hitte. Daar hebben we de afgelopen jaren veel aan gewerkt, door voeding en kleding te testen, bijvoorbeeld. Hopelijk helpt dat. Het gevoel zit alvast goed."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis