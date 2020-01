Exclusief voor abonnees "Risico op spionage is groot" Zorgen over vip-vliegtuigen Defensie 11 januari 2020

00u00 0

Defensie heeft een huurcontract afgesloten voor twee luxevliegtuigen waarmee prominenten zullen vliegen. De 'witte vloot', bedoeld voor notabelen zoals het koningshuis, de regering, leiders van de NAVO en de Europese Commissie, was aan vervanging toe. Maar volgens bronnen binnen de inlichtingenwereld is er een groot risico op spionage aan verbonden. Het contract voor de twee Falcon 7X-toestellen van constructeur Dassault werd binnengehaald door Abelag, dat deels Chinees is. Ook aan Flying Group - dat het moest afleggen tegen Abelag - zouden veiligheidsrisico's verbonden zijn. Een bron in de inlichtingenwereld: "Het gevaar dat er in die vliegtuigen getapt zou worden, is gigantisch." Navraag leert dat de militaire inlichtingendienst ADIV niet werd gevraagd het risico te evalueren. Volgens Defensie was zo'n onderzoek niet nodig. "Het dient pas opgestart te worden na de gunning van het contract. De ADIV onderzoekt dit risico momenteel." (DM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Defensie

politiek

overheid

Abelag

ADIV