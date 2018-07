"Revanche nemen voor gemiste promotie" BRYS 28 juli 2018

Marc Brys kijkt reikhalzend uit naar de seizoensopening tegen Cercle Brugge. "Ik ben niet vergeten dat ik door hen op een discutabele manier de titel met Beerschot misliep. Een bijzonder pijnlijk moment was het. Revanche is misschien een groot woord. Maar om dat hoofdstuk definitief te kunnen afsluiten, zou ik nu wel dolgraag van hen willen winnen." Brys pakte tijdens zijn persconferentie trouwens uit met twee opvallende beslissingen. Kenny Steppe haalt het van Pirard in doel. Maar nog opvallender is de beslissing van Brys om de kapiteinsband over te dragen van Steven De Petter naar Jordan Botaka. "Omdat Steven De Petter sowieso al een natuurlijk leider is. En omdat ik Botaka met die band beter kan maken en zo de kans kan geven om door te groeien. Zo creëer ik ook een meerwaarde voor de ploeg. Bovendien ligt Botaka goed in de groep, is hij overal en altijd een voorbeeld, en is hij verbaal heel sterk. Dit is trouwens helemaal doorgesproken met Steven De Petter. Hij begrijpt het en beseft ook wel dat hij sowieso de schaduwkapitein is." (FKS)

