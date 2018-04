"Revanche? 5-0 doet niks ter zake" Vanhaezebrouck 14 april 2018

Hein Vanhaezebrouck moet stilaan een professionele puzzelaar zijn. Tegen Club heeft hij alweer kopbrekens: wie moet Uros Spajic vervangen en hoe krijgt hij Adrien Trebel in zijn basiself? "Sá deed het goed op Charleroi", opende Hein. "Maar ook Deschacht is inzetbaar." En over Trebel: "Liever te veel goeie spelers dan te weinig - anders heb ik pas echt een probleem."

