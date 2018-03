'Reus' Van Hout "Dit kon ook met kleine doelman gebeurd zijn" 16 maart 2018

00u00 0

Thibaut Courtois, die 1m99 meet, noemde de ruimte tussen zijn benen zijn zwakke punt. Maar komt dat effectief door zijn lengte? De reus onder de Belgische doelmannen - Kristof Van Hout van Westerlo is 2m08 - is duidelijk: "Neen. Integendeel zelfs. Als keeper is groot zijn toch een voordeel? Weet je wat wel de verklaring kan zijn? Courtois is een speler die zich zo groot mogelijk probeert te maken. Op die manier is het logisch dat hij zijn benen opent, maar nu kende hij gewoon de pech dat hij tegen een tegenstander van wereldniveau stond. Messi ziet dat gaatje én kan ook nog eens scoren. Ach, het gaat om details. Had Courtois zijn voet iets meer naar binnen gezet, dan was er niks gebeurd. Hoe dan ook: lengte speelde geen rol. Dit kon ook met een kleine doelman voorvallen." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN