"Reus kan bepalender worden dan Götze vorige keer" DUITSLAND Günter Klein, 'Münchner Merkur' 12 juni 2018

Hypergemotiveerde Reus

"Marco Reus is fit nadat hij het vorige EK en WK door blessures gemist heeft. De spelvreugde is zichtbaar groot. Hij heeft een goede vorm opgebouwd die vooruitzichten geeft op een sterk WK. Reus kan uitgroeien tot een dragende figuur voor Duitsland. Misschien nog sterker dan Mario Götze op het vorige WK (met zijn beslissende goal in de finale, red.)."

