"Renners zijn razend enthousiast"

Sportief manager Marc Sergeant 23 februari 2018

Uitermate tevreden, toonde sportief manager Marc Sergeant zich over de nieuwe samenwerking met Tom Boonen. "Het zou niet geklopt hebben, mocht Tom niets meer in de koers hebben gedaan. 'Het wiel is rond, Marc', zei hij me. 'We zijn samen begonnen bij het toenmalige juniorenteam van de wielerbond (waar Sergeant ploegleider was, red.). En twintig jaar later vinden we elkaar terug bij Lotto-Soudal.' Ook de renners reageren razend enthousiast. Hun bewondering en respect voor Tom is groot. Ik hoor ze twee jaar geleden, toen er al sprake van was dat hij bij ons zou komen koersen, nog roepen. 'Echt? Waw, dat zou echt tof zijn.'

