"Reken mezelf nog bij favorieten" Naesen start ondanks kniepijn 31 maart 2018

De twijfels rond de fysieke paraatheid van Belgisch kampioen Oliver Naesen zijn de wereld uit. "Ik heb de verkenning (85 kilometer, red.) perfect kunnen afwerken", aldus een optimistische Naesen tijdens een wat geïmproviseerde persbabbel. "Al speelde na twee uur de knie op: een zeurende pijn als ik in het zadel zat, een stuk heftiger als ik op de trappers liep. Maar die val is pas twee dagen geleden. Er resten me dus nog twee dagen tot zondag. Met rust, ijs en wat extra kine hoop ik pijnloos de start van de Ronde te halen." Tot voor zijn val in Dwars door Vlaanderen zagen een aantal concurrenten Naesen als één van de absolute topfavorieten. "Ik vind het al leuk als ik in jullie krant één of twee sterren krijg, maar als een concurrent als Devolder dat zegt, geeft me dat nog meer 'moral'. Ik reken mezelf ook nog bij de favorieten. Ik moet dat doen. Stel je voor dat ik zou starten met als doel gewoon uit te rijden, dan blijf ik beter thuis. Woensdag vreesde ik even dat het over en out was, maar na vandaag ben ik opnieuw hoopvol."

