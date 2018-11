'Reizen Waes' van start op 16 december 14 november 2018

Op zondag 16 december lanceert Eén de nieuwe reeks van 'Reizen Waes'. In 'Reizen Waes Europa' blijft Tom ditmaal dichter bij huis en bewijst hij dat u niet naar de andere kant van de wereld moet om mysterieuze en avontuurlijke plaatsen te ondekken. Die zocht en vond Waes in Spanje, Azerbeidzjan, IJsland, Groenland, Polen, het eiland Man, Noord-Ierland en Oekraïne. Op 16 december begint op Eén ook 'Over Water', de nieuwe 10-delige fictiereeks van Tom Lenaerts. (MC)