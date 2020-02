Exclusief voor abonnees "Reglement is reglement" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 10 februari 2020

Knullig: dat was de tweede gele kaart van Samuel Asamoah - hij trok zijn shirt over zijn hoofd na zijn goal. Onze huisref Tim Pots zag dat zowel de refs als de speler in de fout gingen. "Want net voor de rust had Asamoah - die toen nog geen geel had - zijn gezicht al eens bedekt, maar toen lieten de scheidsrechter en zijn assistent onterecht begaan. De VAR deed niks verkeerd, hij mocht niet ingrijpen. Asamoah zou kunnen aanvoeren dat hij bij de 4-2 zijn shirt niet over het hoofd had getrokken, mocht Dierick hem in de eerste helft al geel gegeven hebben, maar van een profvoetballer mag je toch verwachten dat hij de spelregels kent? En het scheidsrechterlijk kwartet moet ze toepassen, hoe betuttelend ze ook zijn. Reglement is reglement."

