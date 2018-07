"Regering moet IS-kinderen terughalen" 13 juli 2018

Onze regering moet kinderen van Belgische IS-strijders terughalen uit Syrië en Irak. Dat zeggen Thomas Renard en Rik Coolsaet van het Egmontinstituut. Zij kregen van het OCAD te horen dat nog 162 kinderen van minstens één Belgische ouder in Syrië en Irak verblijven. 149 van hen zijn jonger dan 12 jaar en 80% is ter plekke geboren. Sinds 2012 zijn nog maar 22 minderjarigen teruggekeerd. Volgens Renard en Coolsaet is de huidige positie van de Belgische regering te tweeslachtig. Zo mogen kinderen jonger dan 10 jaar wel terugkeren en worden ze eenmaal op Belgische bodem als slachtoffers beschouwd. Maar niemand doet enige moeite om die kinderen terug te halen. Renard en Coolsaet dringen er bij de regering op aan om dat wel te doen. "Die kinderen zijn geen tikkende tijdbommen", voeren ze aan. "De meesten zijn jonger dan 6 jaar en dus nog niet opgeleid door IS. Ze zijn nog kneedbaar en kunnen dus reïntegreren in de westerse samenleving."

