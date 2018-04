"Regering kiest moeilijke weg voor Arco" 18 april 2018

Een schadevergoeding van 600 miljoen euro, waarvan 35 miljoen vanwege Beweging.net, 25 miljoen vanwege Belfius en de rest vanwege de overheid: die oplossing voor de Arco-gedupeerden legt de regering-Michel ter goedkeuring voor aan de Europese Commissie. Die moet na de eerdere vernietigingen van de Arco-deal oordelen of een schadevergoeding kan toegestaan worden of niet, vanwege staatssteun. Voorwaarde is wel dat er een dading komt met de gedupeerden en dat die dus afzien van de lopende juridische procedures. De regering hoopt dan het grootste deel van haar inleg - zo'n 400 miljoen euro - te recupereren via een superdividend bij de verkoop van Belfius-aandelen. Bij de gedupeerden wordt met onbegrip gereageerd. Advieskantoor Deminor snapt niet waarom de federale regering een voorstel voorlegt aan de Europese Commissie waarin de staat en niet Belfius het grootste deel voor zich neemt. "Ze kiezen de moeilijke piste, terwijl er misschien andere, makkelijkere pistes zijn. Waarom?", vraagt Erik Bomans van het juridisch advieskantoor zich af. "Een vergoeding gebeurt beter rechtstreeks", zegt hij. "De staat moet hier zoveel mogelijk buiten blijven." (DDW)

