Exclusief voor abonnees "Regeren met N-VA? Alleen als De Wever Communistisch Manifest tekent" 20 juli 2019

00u00 0

Dat Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) bereid is om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lagere btw op elektriciteit, maakt niet veel indruk op Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (sp.a). "Zijn Vlaamse regering kan wel iets anders doen dan een briefje sturen naar de eerste minister om de btw te verlagen", aldus Tobback. Hij wil enkel met De Wever besturen als die "klimaatbetoger wordt, de Internationale zingt op het podium van het Vlaams Parlement en het Communistisch Manifest ondertekent", zei hij in 'De Ochtend'. "Voor minder moeten we niet met N-VA in een regering stappen."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis