"Ref haalt ons uit de match" HAROUN 30 maart 2019

"Een match duurt 90 minuten en geen 60." Faris Haroun legde de vinger op de wonde. "Wij gingen te laag spelen en konden de bal niet meer houden. Toen werd het moeilijk. We wisten dat het gevaar van de lopende mensen kon komen en als je die dan vrije baan geeft, roep je het over jezelf af. Dat is het verschil tussen play-off 1 en play-off 2. Foutjes worden veel sneller afgestraft. We moeten hier uit leren." De Antwerp-kapitein zocht de schuld voor de nederlaag bij zijn team, maar was tegelijk niet te spreken over de wedstrijdleiding. "Het is geen excuus, maar de arbitrage was lamentabel. De scheids haalt ons uit de match. Ik maak een klein foutje en krijg geel, zij trappen Mbokani bijna in het ziekenhuis en komen zonder kaart weg. Bepaalde mensen hebben ons een slecht imago gegeven ofwel krijgen de arbiters instructies, maar als kleinere ploeg voelt het elke week aan alsof we gehandicapt zijn. En je kan niet eens met hem praten. Dat is zo frustrerend. Ik hoop dat het niveau van de scheidsrechters in de volgende wedstrijden beter is." (SJH)

