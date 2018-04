"Reed tijdrit van 45 kilometer" 19 april 2018

Na de Ronde van Vlaanderen kleurde Vincenzo Nibali ook de finale van de Waalse Pijl. Op de Côte d'Ereffe, op 45 kilometer van de finish, brak de winnaar van Milaan-Sanremo de wedstrijd open. 'Lo Squalo' reed in één ruk naar het restant van de vroege vlucht toe, zag de nieuwe kopgroep even aandikken tot twintig renners maar bleef op de Côte de Cherave enkel over met Haig, Roux, Kangert, Schachmann en Benedetti. "Alsof ik op kruissnelheid aan een tijdrit van 45 kilometer begon", zo omschreef de Italiaan zijn verrassende offensief. "We wilden de koers zo hard mogelijk maken en eventueel de kaart-Gasparotto trekken op de slotklim van de Muur van Hoei. Reden waarom ik zo vroeg aanviel. De snelheid in ons groepje lag heel hoog en onze voorsprong liep snel op tot tegen de minuut." Alle hens aan dek bij Movistar, waar kopman Valverde eerste luitenant Mikel Landa aan het werk zette. Pas toen Benoot steun kwam bieden in dienst van Tim Wellens, werd de kloof aanzienlijk kleiner. "Net voor de slotklim haakte ik af met Kangert. Pfoeh, wat een race. Het leek wel een Touretappe." (JDK)

