'Red Sandra' wordt opgenomen in vier landen 13 augustus 2019

Gisteren vonden in ons land de eerste opnames plaats van 'Red Sandra', een film die Jan Verheyen (56) samen met zijn vrouw Lien Willaert (43) regisseert. Later wordt er ook gefilmd in Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië. Bovendien zullen ook enkele internationale acteurs hun opwachting maken naast hoofdrolspelers Sven De Ridder (45), Darya Gantura (33) en de debuterende Rosalie Charles.