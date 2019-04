Exclusief voor abonnees "Record van bij Club Brugge verbreken" Refaelov al aan 10 goals 15 april 2019

"Dit had niemand verwacht", zei Lior Refaelov zaterdag in de Ghelamco Arena. "Wat een geweldige week voor ons. Winnen in Anderlecht én in Gent. De hele club mag trots zijn. We krijgen wel eens opmerkingen over onze aanpak, maar in blok verdedigen is nu eenmaal onze sterkte. Dat het bij balbezit nog beter kan, weten we ook wel, maar als je dan met veel power kan counteren en wat individuele kwaliteit in je ploeg hebt, is dit soort resultaten mogelijk. Heel het team trekt aan dezelfde koord. Het is 'money time' en dan is het niet het moment om aan jezelf te gaan denken. Dat we na die 1-1 toch nog de motivatie vinden om voor de winnende goal te gaan, dat is geweldig."

