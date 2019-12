Exclusief voor abonnees ...Record om 11.41 uur: 19.504 elektronische betalingen 26 december 2019

00u00 0

In de aanloop naar kerstavond werd het record van het aantal elektronische betalingen per minuut gebroken. Worldline, de aanbieder van betalings- en transactiediensten, verwerkte dinsdag om 11.41 uur liefst 19.504 betalingen. In 2018 werd de piek ook op kerstavond bereikt, met 19.143 transacties om 11.42 uur. In het laatste weekend voor Kerstmis werden 16.354.639 elektronische betalingen verwerkt, een stijging met 12% ten opzichte van het weekend voordien. Op zaterdag 21 december betaalden de Belgen 10.535.817 keer op elektronische wijze. Die dag is volgens Worldline hét nummer 1 in de geschiedenis van het elektronisch betalen in België.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis