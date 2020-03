Exclusief voor abonnees "Rechten van verdediging gaan voor op virus" Advocaat 13 maart 2020

Strafpleiter Jesse Van den Broeck (30) uit Gent neemt tot nog toe geen extra voorzorgen. "In de mate van het mogelijke overleggen we telefonisch met cliënten, maar om een zaak goed voor te bereiden, spreken we toch meestal met hen af. Dat is belangrijk om de zaak goed in te kunnen schatten. Ook onze cliënten in de gevangenis blijven we bezoeken." In de rechtbank gaan de meeste zaken gewoon door zoals gepland, al zijn de cliënten er niet altijd bij. "Maar mensen die aangehouden zijn, moeten in persoon voor de rechter verschijnen. Zichzelf in persoon verdedigen is één van hun basisrechten en daar houden wij ook aan vast. De belangen van onze cliënten gaan nu even voor op de rest." (CMG)

