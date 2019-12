Exclusief voor abonnees "Rebecq of Arsenal: zelfde voorbereiding" Preud'homme 04 december 2019

US Rebecquoise op bezoek in Luik. Het ideale moment voor Preud'homme om een paar spelers aan het werk te zien. Gavory en Bastien worden gespaard - zij speelden samen met Laifis het meeste aantal minuten dit seizoen. Lestienne en Oulare zijn licht geblesseerd. Maar tegen Rebecq zullen wellicht ook andere jongens hun kans krijgen. "Misschien", zei MPH. "Wat mij interesseert, is de kwalificatie. Ik onderschat de tegenstander niet. Ze schakelden Cercle Brugge uit in de vorige ronde, de ploeg waar wij het zondag zeer moeilijk mee hadden. Rebecq heeft een pak spelers die gevormd zijn bij een eerste- of tweedeklasser. We gaan ons dus niet anders voorbereiden dan voor de wedstrijd tegen Arsenal bijvoorbeeld."

