"Razende gekkin" drie keer geflitst in half uur tijd 17 mei 2018

Een vrouw die in een half uur tijd liefst drie keer geflitst werd, is door de Halse politierechter een "razende gekkin" genoemd. Een ploeg van de politiezone Pajottenland betrapte I.S. in maart vorig jaar toen ze met 68, 90 en 89 km per uur door de bebouwde kom van Bever vlamde. Naar eigen zeggen was ze gehaast omdat ze boodschappen moest doen en haar dochter moest oppikken. "Als een razende gekkin rijdt ze dan door een landelijke gemeente", foeterde politierechter Johan Van Laethem. Ook het feit dat de vrouw de vaststellingen betwistte, kon hij niet smaken. "Neem toch gewoon de verantwoordelijkheid op."