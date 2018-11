"Ramos plaste positief vlak voor CL-finale" 24 november 2018

Sergio Ramos (32) zou volgens Football Leaks in 2017 een positief plasje hebben afgeleverd. De verdediger van Real zou de dag voor de Champions Leaguefinale tegen Juventus positief getest hebben op dexamethasone. Het gaat om een cortisonebereiding met een ontstekingsremmend en pijnstillend effect. Football Leaks haalt verder aan dat het Oostenrijkse Seibersdorflabo een rapport naar de UEFA stuurde, maar dat daar niets mee gebeurde. Ramos zou de CL winnen met Real en ook dit jaar won hij de finale tegen Liverpool. Ramos zou dus aan een schorsing ontsnapt zijn. De Koninklijke ontkende het bericht haast meteen en zei dat het om een administratieve fout ging. De clubarts had wel degelijk een document opgesteld over injecties in de knie en schouder, maar had het foute product genoteerd. Die uitleg zou de UEFA aanvaard hebben. Football Leaks kwam dan met een nieuwe dopingovertreding uit april, maar ook die weerlegde Real. (SJH)

