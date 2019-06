Exclusief voor abonnees "Raman voor 9 miljoen naar Schalke 04" 24 juni 2019

Benito Raman (24) lijkt dan toch op weg naar Schalke 04. Dat meldde de Duitse krant Bild gisteren in elk geval. Schalke 04 zou een akkoord hebben bereikt met Fortuna Düsseldorf en met de overgang van onze landgenoot zou een transferbedrag gemoeid zijn van 9 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Bernard Tekpetey (22) zou als pasmunt gebruikt worden in de deal en de omgekeerde beweging maken. Raman kende een geweldig seizoen bij Fortuna en zorgde er samen met Dodi Lukebakio voor dat Düsseldorf zich wist te verzekeren van het behoud in de Bundesliga. Raman was goed voor tien doelpunten en vier assists. Bij Fortuna ontkennen ze overigens wel dat er een akkoord is over Raman tussen Schalke en Düsseldorf. "Benito Raman heeft bij Fortuna Düsseldorf nog een contract tot 2022. Tot op vandaag is daar niets aan veranderd", klinkt het. (KDZ)

