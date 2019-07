Exclusief voor abonnees 'Raman voor 13 miljoen naar Schalke' 01 juli 2019

Benito Raman (24) heeft zijn toptransfer naar Schalke 04 beet. Het Duitse Bild schrijft dat de koningsblauwen eindelijk een akkoord vonden met Fortuna Düsseldorf over een som van 13 miljoen euro plus tien procent op de doorverkoop. Gisteren verscheen Raman niet op de eerste publieke training van Fortuna - de aanvaller trainde apart in afwachting van een akkoord. Wellicht is de overgang vandaag volledig rond. (VDVJ)