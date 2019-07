Exclusief voor abonnees 'Raketman' die Kanaal wil oversteken, valt in water 26 juli 2019

00u00 0

De Franse Franky Zapata, die gisteren op zijn flyboard met straalmotoren het Kanaal wou oversteken, is in het water gevallen. Halverwege zijn overtocht moest hij bijtanken op een platform maar daar liep het rond de middag mis. 'Raketman' Zapata zou het platform geraakt hebben dat op een boot was gemonteerd en kwam in zee terecht. De stuntman hield niets over aan zijn val. Hij was wel teleurgesteld door de mislukking, maar beloofde meteen heel binnenkort een nieuwe poging te ondernemen. Zapata zorgde nog voor sensatie toen hij op de Franse nationale feestdag over de Champs-Elysées vloog.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis