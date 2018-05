"Radja is een leider én een goeie vriend" TOTTI 02 mei 2018

Het onderlinge respect is groot. Net als hun band. Zo ging Francesco Totti (41) vorige zomer samen met Nainggolan en hun gezinnen op reis naar het Griekse Mykonos. En ook in Monte Carlo kan je beide heren al eens tegen het lijf lopen. "Radja is een goeie vriend", laat Totti weten. "We kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden." Totti en Nainggolan hebben naar eigen zeggen vaak contact met elkaar. Ook hun echtgenotes, Ilary en Claudia, zijn bevriend. "Hij is belangrijk voor mij", aldus Nainggolan. "Ik ben blij dat hij nog steeds dicht bij de ploeg staat - elke dag komt hij langs en hij gaat ook naar alle wedstrijden mee."

