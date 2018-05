"Radja is de enige die oorlog kan maken" LUC MILLECAMPS (67) 35X RODE DUIVEL 22 mei 2018

00u00 0

"Echt spijtig dat Radja er niet bij is. Hij is de enige die oorlog kan maken én die oorlog kan winnen. Nu zit er eigenlijk geen smeerlapje meer tussen bij de Belgen", aldus Millecamps, die in zijn tijd zelf niet vies was van een stevige tackle. "Een tactische keuze? Dat geloof ik niet. Maar wie weet wat er meespeelt? Misschien heeft Nainggolan een beetje zijn imago tegen, met die tatoeages enzo. Voor mij verdient hij een plaats in de selectie. Als je hem niet kan gebruiken, zet je hem gewoon op de bank. Al is Martínez blijkbaar bang dat Radja dan heibel gaat maken." (DPB)