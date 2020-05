Exclusief voor abonnees 'Radio Gaga' trekt deze zomer langs appartementsblokken 28 mei 2020

Joris Hessels (40) en Dominique Van Malder (44) trekken deze zomer opnieuw door Vlaanderen met hun mobiele radiostudio uit 'Radio Gaga'. Het duo strijkt in juli en augustus neer bij enkele appartementsblokken voor een bonte avond met de bewoners. Ze vinden dat er in tijden van corona nog meer nood is aan verbroedering en harmonie. Bovendien was het het volgens Hessels en Van Malder al lang het plan om iets te doen met appartementblokken.

