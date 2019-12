Exclusief voor abonnees "Radio en tv zijn mijn roeping" 21 december 2019

"Ik volg elke dag de actualiteit en tijdens de kerstvakantie doen we op MENT TV, waar ik presenteer, zelfs een jaaroverzicht met artikels uit Het Laatste Nieuws. Maar eigenlijk is mijn papa de allergrootste fan van de krant. Het eerste wat hij doet als hij opstaat, is gaan kijken of zijn Laatste Nieuws er al is. En dan leest hij er gemakkelijk drie uur in. Zelfs stukken waar hij geen voeling mee heeft, leest hij van het eerste tot het laatste zinnetje. En als ik naar hem ga, ligt het showbizz-gedeelte altijd voor mij klaar, want hij weet dat dat het eerste is wat ik altijd bekijk. Artikels zoals dat over het feit dat er in 2019 maar vijf nummer 1-hits zijn geweest, interesseren mij enorm. Ik volg de hitlijsten op de voet en ik merk elke keer opnieuw hoe weinig nieuwe nummers er binnenkomen. Zelfs als je drie maanden niet naar de hitparades kijkt, zal je nog maar vier à vijf nieuwe liedjes ontdekken. Heel jammer is dat. Muziek is iets vluchtigs en tijdelijk geworden. Natuurlijk zijn er goede nummers gemaakt in 2019, maar of die tijdloos gaan worden, durf ik te betwijfelen. Er worden hits gescoord, maar minder artiesten gemaakt. Vooral voor nieuwe artiesten is het bijna onmogelijk geworden om een plekje te veroveren. Tenzij je opvalt door je look of stem zoals bij de huidige nummer 1, Tones And I met 'Dance Monkey'."

