"Race tegen de klok achter de rug" KEVIN 07 augustus 2018

In 2010 greep Kevin Borlée individueel goud op het EK. Het was zijn eerste en enige titel. In 2012 paste hij omdat hij alles op Londen 2012 zette, in 2014 haalde hij de finale niet en in 2016 greep hij net naast het brons. En dit jaar voorspelt niet veel goeds: in mei zag hij zijn opbouw verstoord door een blessure aan de hamstrings. "Het was een race tegen de klok om fit te raken. Ik heb niet veel competities in de benen en mis een referentie. Dat is lastig, maar ik sta hier nu, samen met mijn twee broers. Dat is al een succes op zich en daar ga ik toch van genieten."

