"Raam op kiepstand kan huisdier fataal worden" Dierenarts deelt filmpje 14 juni 2018

00u00 0

Een Mechelse dierenarts heeft een foto en filmpje verspreid om kattenbaasjes te waarschuwen voor de gevaren van ramen en deuren op kiepstand. Op de beelden, gemaakt door de baasjes, is te zien hoe kater Tyson klem is komen te zitten tussen een tuindeur en vervolgens niet meer op zijn poten kan staan. "Zijn ruggenmerg was volledig over", vertelt Bart Vander Kuylen. "Hij had het bij zijn poging om los te komen volledig overgetrokken, met blijvende verlamming en incontinentie tot gevolg. Ik kon niet meer doen dan hem laten inslapen." De dierenarts krijgt jaarlijks dergelijke gevallen over de vloer, terwijl er voldoende oplossingen bestaan. "Áls je een deur of raam op kiepstand zet, plaats dan een bal of handdoek ertussen, zodat je huisdier niet kan komen vast te zitten", klinkt het. (WVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN