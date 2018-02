"Zwart weekend" voor Kanaries 05 februari 2018

STVV deed een slechte zaak door van Kortrijk te verliezen. De Kanaries moeten niet alleen de zesde plaats aan aartsrivaal Genk laten, ze zien zich ook bijgehaald door Waasland-Beveren, KV Kortrijk en Standard. "Voor ons was dit een zwart weekend. Want we wisten vooraf dat we zeker niet mochten verliezen. Daar komt nog bij dat alle concurrenten de drie punten pakten", vertelde Casper De Norre, die weigert de handdoek te gooien. "Dit is een gekke competitie. Alles staat op een zakdoek bij elkaar. Eén speeldag kan voldoende zijn om de hele rangschikking weer om te gooien. De zesde stek is niet weg, maar het is er niet simpeler op geworden." (FKS)