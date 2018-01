"Zonder play-offs was competitie nu al afgelopen" 20 januari 2018

00u00 0

Hein Vanhaezebrouck is alvast geen tegenstander van het play-offsysteem, zo liet hij verstaan. "Zonder play-offs was onze competitie nu al afgelopen in januari. En je merkt in Europa steeds meer de trend dat competities zeer vroeg worden beslist. Het is zo in Frankrijk, in Duitsland met Bayern, nu ook weer in Spanje... Is dat dan zo goed? Daar heb je meteen mijn antwoord op wat ik van play-off 1 vind." (SK)