"Zonder partners ben je niets" Michel waarschuwt De Wever

Zonder N-VA bij naam te noemen, heeft premier Charles Michel (MR) in zijn nieuwjaarstoespraak toch een duidelijke waarschuwing gegeven aan de Vlaams-nationalisten. "Een partij, hoeveel lawaai ze ook maakt, moet altijd beseffen dat ze niets is zonder coalitiepartners." Lees: u heeft maar één bondgenoot aan Franstalige zijde. De boodschap lijkt aangekomen bij Bart De Wever. Vlak voor zijn eigen nieuwjaarstoespraak zei de N-VA-voorzitter te betreuren dat de eerste minister in moeilijkheden is gebracht. "Federaal komt het begrotingsevenwicht binnen handbereik en ook een schuldgraad onder de 100% is geen verre droom meer. We zullen Charles Michel steunen om dat doel alsnog te bereiken." Over het energiepact zweeg hij. (ARA)

HLN