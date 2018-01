"Zo worden dagelijks tientallen meisjes vernederd" Onderzoekers 00u00 0

De uitspraken van Boef lijken symbool te staan voor een bredere problematiek. In Nederland woedt volgens hulpverleners een 'seksualiteitsoorlog', waarbij elke dag tientallen jonge vrouwen, vooral van Marokkaanse en Turkse komaf, op sociale media worden vernederd. 'Slut shaming' heet dat. Meisjes worden als slet weggezet omdat ze wat decolleté tonen, make-up gebruiken, hun hoofddoek niet op hebben of iemand hebben afgewezen. Hun gsm-nummer en naam staan erbij, vaak met een compromitterende foto. De Vlaamse sociologe Leen Sterckx, die bij het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek doet naar (etnische) minderheden, zegt dat de 'slut shamers' doorgaans jonge, lager opgeleide mannen uit de steden zijn. "Jongens van alle culturele achtergronden doen eraan mee. Wat jongeren van Marokkaanse of Turkse komaf er wel kwetsbaarder ervoor maakt, is dat er een eercultuur heerst waarin de maagdelijkheid van de vrouw centraal staat." (DM)

