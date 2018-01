"Zij speelde Sinterklaas, ik zwarte piet" Kamagurka haar ontdekker 00u00 0

"Acht jaar geleden heb ik haar meegenomen voor een reeks optredens van mij in Nederland en België. Op het einde van de rit speelden we samen sketches, heel plezant. Iemand met groot talent voor muziek en liedjes schrijven en ze kon het publiek in twee minuten inpakken. Ze was ook een enorme fan van Urbanus. Het was leuk om hem terug te zien in haar wereld. Ze was zeer ontwapenend. Er was geen enkel verschil tussen hoe zij naast en op het podium was. Ze was juist dezelfde madame. We hebben veel gelachen. Zij maakte ook van haar handicap totaal geen problemen. Zij heeft ooit Sinterklaas gespeeld in een sketch. Ik was dan zwarte piet."

