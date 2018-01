"Ze heeft bijna geen zwakke punten" Martina Navratilova 24 januari 2018

00u00 0

Achttienvoudige grandslamwinnares Martina Navratilova (61) kijkt met veel bewondering naar het parcours van Elise Mertens Down Under. "Sinds vorig jaar heeft ze zich ongelooflijk ontwikkeld. Dit wordt dan misschien ook het seizoen van de grote stap vooruit, ze heeft er alleszins de leeftijd en het tennis voor. Ik zie dat ze mentaal zeer sterk is en bijna geen zwakke punten heeft, of het zou haar beweeglijkheid moeten zijn. Ze gaat alleszins haar spel nog meer ontwikkelen. Ik hoor daarbij dat Kim Clijsters zicht wat met haar bezighoudt. Dan is ze in goede handen en kan ze zich alleszins geen beter advies inbeelden." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN