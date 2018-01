"WK-selectie verdiend, denk ik" Soete de verrassende nummer 3 00u00 0

Niet Toon Aerts, Michael Vanthourenhout of Quinten Hermans kaapte het brons weg in Koksijde. Wel Daan Soete. Dat mag als een halve verrassing worden beschouwd, ook al haalde de 23-jarige Kempense zandkliever dit seizoen al zes keer de top tien in een klassementscross. "Dit parcours ligt me. Ik had vooraf gehoopt op de top vijf en droomde stiekem, mits een superdag, van het podium. Die superdag kwam er dus. Het slotkwartier was wel bijzonder zwaar. Ik reed tegen de krampen aan. Blij toch dat ik die derde plaats kon grijpen." Waardoor hij eindelijk nog eens op het podium stond met zijn maatje van weleer, Wout van Aert. "Plezant", vond de Belgische en wereldkampioen. "Daan en ik reden in de jeugdcategorieën haast constant in dezelfde ploeg. We zijn altijd goeie vrienden gebleven en trainen nog wekelijks samen." Met zijn BK-brons solliciteert Soete nadrukkelijk voor een startticket voor het WK. "Ik heb het gevoel dat ik nu mijn ding heb gedaan. En dat ik er straks in Valkenburg wel bij zal zijn." Bondscoach Vanthourenhout hield zich op de vlakte. "Daan heeft een uitstekende beurt gemaakt. Maar hij ligt met enkele andere jongens in de weegschaal (Merlier, Hermans, Adams en Meeusen, red.). Volgende week maandag, na de WB-manche in Nommay, hak ik de knoop door." (JDK)

HLN