"Wie weg moet bij Civiele Bescherming, kan cipier worden" 01 februari 2018

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat onderzoeken op welke manier er een beroep kan gedaan worden op personeel van de Civiele Bescherming om het tekort in de gevangenissen op te vangen. "We gaan van zes naar twee kazernes", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. "Er wordt nu inderdaad bekeken of mensen die hun baan verliezen bij de Civiele Bescherming, in een andere overheidsdienst terechtkunnen. In de gevangenis werken als cipier is één mogelijkheid, bij de brandweer is een andere", klinkt het. "Voor mij zijn die mensen welkom", zegt Robby De Kaey van ACOD bij de cipiers. "Als er serieuze aanwervingsvoorwaarden aan gekoppeld worden."