"Wet rond woonstbetreding wordt bijgestuurd" 31 januari 2018

Het wetsontwerp dat woonstbetredingen mogelijk maakt bij mensen in illegaal verblijf zal allicht worden bijgestuurd. Dat is te horen binnen de meerderheid. Het ontwerp maakt het - mits toestemming van een onderzoeksrechter - mogelijk voor agenten om zonder toestemming binnen te gaan in de woning van mensen zonder papieren, die een bevel hebben genegeerd om het grondgebied te verlaten. In de commissie Binnenlandse Zaken gisteren kreeg de huidige tekst veel kritiek, onder meer van onderzoeksrechters en advocaten. De meerderheid zal zich nu over de opmerkingen buigen, en bekijken waar er eventuele technische correcties aan de wet moeten gebeuren. Enkele MR-parlementsleden willen dat de tekst duidelijker stelt dat mensen die een illegaal onderdak geven om humanitaire redenen, niet geviseerd worden. Volgens MR-voorzitter Chastel blijkt uit de huidige tekst al dat dat niet kan. De premier trekt het dossier nu naar zich toe. (ARA)

