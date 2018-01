"WE ZIJN TERUG!" ECHT? Onze editorialist JAN SEGERS over het zachte zelfbedrog van de socialisten na het fiasco in Antwerpen 20 januari 2018

00u00 0

We zijn terug!" Zo reageerde eergisteravond op Twitter, ergens halfweg tussen opluchting en euforie, Jan Cornillie nadat Jinnih Beels had gekozen voor de Antwerpse socialisten en niet voor de groenen. Cornillie is een hoge pief bij de Vlaamse socialisten. Als politiek directeur van de sp.a is hij een man van de ratio, van cijfers en feiten. Als zelfs hij zich zonder een zweem van ironie laat verleiden tot een emotionele uitroep als "We zijn terug", dan toont dat aan hoe diep zijn partij vandaag zit, en hoe in tijden van twijfel en radeloosheid elke kleine meevaller als een grote triomf wordt onthaald. Het is directeur Jan Cornillie, voorzitter John Crombez en hun geteisterde partij van harte gegund, maar het blijft een vorm van zacht zelfbedrog. Het fiasco in Antwerpen rond Tom Meeuws is een pars pro toto voor de rest van Vlaanderen: van Oostende tot Hasselt hapt de sp.a naar adem als een vis op het droge.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN