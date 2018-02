"We moesten die match winnen" Jelte Maan (Maaseik) 19 februari 2018

Voor Maaseikaanvaller Jelte Maan kwam de nederlaag heel hard aan, zeker ook omdat hij niet in de basis stond. "Ik wilde hier echt winnen in het Sportpaleis en we moesten dat eigenlijk ook doen. Alleen geven we te vaak een voorsprong uit handen om aan het langste eind te trekken. Ik vond dat we ook te weinig directe punten gemaakt hebben. Als je zelfs makkelijke ballen niet tegen het parket kan knallen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Beter afwerken wordt de komende weken zeker een werkpunt."

