"Waren ze jaloers op Proximus, misschien?" Algemene Storing bij telenet 27 januari 2018

Een algemene storing bij Telenet heeft heel wat klanten gisteren kort voor de middag een tijdlang zonder digitale televisie of webmail gezet. Een woordvoerster liet aan 'VTM Nieuws' weten dat het om een koelingsprobleem ging in de servers in Mechelen. Daardoor konden klanten geen films en series opvragen en waren de app Yelo en de webmaildienst buiten gebruik. Rond 13.30 uur was alvast dat laatste probleem verholpen. Een aantal twitteraars, die online hun frustratie uitten, maakten ludieke verwijzingen naar de storingen die zich onlangs bij telecombedrijf Proximus voordeden. "Was Telenet misschien jaloers op de storingen bij Proximus van even geleden?", klonk het. (CMA)