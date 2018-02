"War on drugs? De Wever krijgt niet eens de hondenstront opgekuist" Jan Segers

00u00 12 De Krant Sinds haar pensioen haalt ze niet langer de voorpagina, maar deze week was Mieke Vogels plots weer wereldnieuws in Antwerpen en een eind ver op de parking. Ze gaat straks de lijst van Groen steunen. Dat zou ze niet gedaan hebben als die lijst nog Samen had geheten. Want Vogels en de socialisten, dat heeft nooit geklikt. Op haar dakappartement in Deurne-Noord verbaast ze zich over de belangstelling. "Het was pas nieuws geweest als ik niét op de lijst had gestaan. Maar ik geef toe: het streelt mijn ego. Ik geniet van de regelmaat in mijn nieuwe leven, maar af en toe mis ik nog het podium van de politiek. Ik heb altijd graag in de vitrine gestaan."

Dat podium - thuis in de living - laat ze nu over aan haar kleinkinderen. "Soms staan ze hier met twee, drie te dansen. Onlangs stak mijn kleindochter, derde kleuterklas, haar middenvinger naar mij op. 'Bomma', zei ze, 'de juf zegt dat dit de foute vinger is. Is dat waar?' Ik zeg: 'Ja schat, als je die vinger opsteekt, dan is dat hetzelfde als lelijke woorden zeggen.' Ik zag haar naar haar voeten kijken. 'Heb ik dan ook een foute teen, bomma?' Ik zeg: 'Nee schat, want die middelste teen, die kun je niet apart bewegen.' Waarop zij zegt: 'Weet je, bomma, soms heb ik keiveel zin om te dansen met mijn foute vinger in de lucht.' Ik heb haar geantwoord: 'Dat mag niet, schat.' Maar eigenlijk moest ik lachen. Ik dacht: 'Tiens, van wie zou ze dát hebben?' Soms heeft ook de bomma nog zin om haar middenvinger op te steken." Mieke Vogels lacht smakelijk. Haar verontwaardiging is intact.

Amper had u aangekondigd dat u op de lijst van Groen gaat staan of daar was al de eerste zure reactie. 'Vogels terug in de politiek? Zou haar opstappremie al opgesoupeerd zijn?'

"Daar gaan we weer. Voor de zoveelste keer: ik heb nooit die 432.000 euro gekregen die mij altijd wordt toegedicht. Het gaat om 88.000 euro netto, gespreid over 24 maanden. Dat is niet weinig, maar het is de helft minder dan de meeste anderen en ik durf gerust in de spiegel te kijken. Ik heb als politica keihard gewerkt en er veel voor gelaten. Bovendien is het een misverstand dat ik terugkeer in de politiek. Ik maak geen comeback. Ik heb geen ambitie om te zetelen, ook niet als ik verkozen word. Ik ga de lijst steunen. Punt."

