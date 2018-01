"Vuelta telt negen aankomsten bergop" 00u00 0

In het Auditorium Felipe VI in Estepona (Malaga) ontsluiert de Ronde van Spanje vandaag als laatste van de drie grote ronden de details van de editie 2018. De Spaanse krant As kon al één dag vroeger beslag leggen op het rittenschema. Dat de 73ste Vuelta op 25/8 start met een korte individuele tijdrit in Malaga en finisht op 16/9 in Madrid, was al bekend. Liefst negen keer wordt er gefinisht boven op een klim, met onder meer Sierra de la Alfaguara (12 km, pieken tot boven 12%), Monte Oiz (14 km, waarvan de laatste 5 km aan gemiddeld 10%, met pieken tot 20%) en Les Praeres de Nava (3,8 km, pieken tot 15%) als onuitgegeven aankomstplaatsen. Andere bekende beklimmingen zijn La Covatilla, La Camperona, Lagos de Covadonga en in de slotweek twee keer Andorra. De tijdrit over 42 km wordt meteen na de tweede rustdag gereden tussen Santillana en Torrelavega. (JDK)

