"Vreedzame foto kan niet volstaan voor veroordeling" 00u00 0

Een Antwerpse dokwerker riskeert 1 jaar cel met uitstel voor zijn aandeel in de rellen bij de eerste nationale betoging in Brussel eind 2014. 'Niet om te lachen', stond op de voorpagina van deze krant op 7 november 2014. Op de foto: Kevin S. uit Borsbeek met enkele collega-betogers. Een Brusselse agent herkende S. op de foto als een van de relschoppers die met stenen naar de politie had gegooid. Twee weken later werd de havenarbeider uit zijn bed geplukt.

HLN