"Vormer mentaal en fysiek kapot"

Opvallend: voor het eerst dit seizoen - na 4 Europese matchen, 5 bekerwedstrijden en 25 competitiespeeldagen - kwam Gouden Schoen Ruud Vormer niét aan de aftrap. Last van de enkel, klonk het. Maar coach Ivan Leko ging een stap verder: "Er is geen enkele trainer die zijn beste speler zomaar op de bank zet. Ruud is mentaal en fysiek kapot. Ik ben heel blij voor hem dat hij de Gouden Schoen heeft gewonnen - dat gebeurt misschien maar één keer in een carrière - maar hij zat er na al die vieringen én de bekermatch gewoon door." Vormer kwam toch nog in op het uur, maar trapte tegen zijn gewoonte in geen penalty. "Ruud zei dat ik hem mocht trappen, er was snel een akkoord", aldus Vanaken. "Misschien ook doordat hij de vorige (tegen Charleroi, red.) gemist had. Het was goal, dat was het belangrijkste. Of ik de volgende ook neem? Als ik me goed voel en klaar ben, neem ik die zeker." (WDK/TTV)

